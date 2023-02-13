●上周市場表現

上周五美股四大指數漲跌互見，道瓊指數漲0.50%，標普500指數漲0.22%，那斯達克指數跌0.61%，費城半導體指數跌1.58%。

上周小型股和成長股表現尤其疲弱。道瓊指數周線微跌0.2%，標普500指數周線跌1.1%，那斯達克指數周跌2.4%，小型股羅素2000周跌3.4%。

美國10年期公債殖利率飆升21個基點，報3.74%。

上周美國期油漲8.6%，收在每桶79.72美元，扭轉前一周的大跌。上周美國汽油期貨漲7.9%，天然氣價格亦反彈4.3%。

●本周看點

目前道瓊指數期貨跌0.33%，標普500指數期貨跌0.41%，那斯達克100指數期貨跌0.47%。

影響本周美股走勢有三大看點。美東時間周二（2月14日）上午發布的消費者物價指數（CPI），將有助於市場如何預期聯準會的升息路徑。市場預期美國1月年通膨率將持續走低，但仍遠超出聯準會想要達到的水準。

目前，市場普遍預期聯準會將在3月和5月各升息25個基點，並認為6月再次升息的可能性升高至43%。

本周將發布的重要財報包括Airbnb、可口可樂（2月14日），思科、Analog Devices（2月15日），以及半導體設備大廠應材（2月16日）。

特斯拉降價策略傳來捷報，股價在短短一個多月內就翻漲了一倍，在缺乏實證的情況下，其投資人押注該電動車大廠的前景樂觀。本周中國將發布電動車的登記數據，屆時應該能看清這份樂觀預期真實的含金量。

美軍戰機在周六和周日又擊落了兩個不明飛行物，為本月初擊落「疑似」中國間諜氣球以來第4次類似的行動。目前尚不清楚美方這一波升高的行動將對美中關係或中國股市產生什麼影響。

此外，分析師點名蘋果已經形成新的買入點，Airbnb、Arista Networks和Cadence Design Systems接近買入點，而埃克森美孚則又回到了買入區。

●特斯拉電動車需求

上周五特斯拉股價大跌5%，收在196.89美元，使連漲8個交易日的強勁升勢畫下休止符。其周線仍然上漲3.6%，股價逼近200日均線。與1月6日觸及的熊市低點101.81美元相比，特斯拉股價已經反彈上漲93%。

繼去年10月底宣布大幅調降在中國的售價後，1月6日也是特斯拉在短時間內第二度宣布調降中國售價的日子，當時特斯拉也調降了在一些主要亞洲市場價格，為多年來首見。

在大降價之後，特斯拉又迎來了歐洲和美國大減稅的好消息，美國政府調整對電動休旅車的定義，讓更多Model 3和Model Y車款享有高達7,500美元的稅負抵減資格。

儘管降價將對特斯拉已經失守高峰的毛利率造成衝擊，但也大大提振了對特斯拉電動車的需求。特斯拉近來股價飆漲，部分即是因為投資人押注特斯拉降價能提振今年一整年的需求。

值得注意的是，在最初的大爆發之後，需求將減弱，尤其是在中國市場。與美國不同，中國的電動車市場競爭相當激烈。在特斯拉1月初宣布再度降價後，其他電動車製造商也紛紛跟進或推出相當吸引人的折扣，接下來也勢必會有更多動作與特斯拉一較高下。此外，其競爭對手也將繼續推出全新或升級版電動車。

中國將在本周發布截至2月12日當周的電動車登記數據。這是第一個生產和銷售沒有受到春節長假影響的真實數據，大多數電動車製造商的登記數量料將大幅成長。

特斯拉的銷量數據在解讀上可能會有難度。強勁的登記數意味著需求持續穩健，但也可能代表的是完成前幾周的訂單，而新訂單可能不多。如果登記數低落，也未必代表需求疲弱，有可能是因為特斯拉上海廠外銷了大部分的最新產品。因此，雖然周二的這份數據很重要，但投資人可能需要幾周時間才能更清楚了解特斯拉的需求真相。