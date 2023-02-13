行政院長陳建仁13日上午前往高雄左營視察國家運動訓練中心，在中心人員陪同下前往各項運動的訓練場地觀看，並與體操國手李智凱、標槍國手鄭兆村、舉重國手陳玟卉以及射箭國手雷千瑩見面。陳建仁表示，近年來國人在國際體育賽事的成績相當亮眼，是台灣之光，也讓台灣人對自己更有信心。

陳建仁視察左營國訓中心時，陸續視察各項運動的訓練場地，並與李智凱等4位國手相見歡；陳建仁也聽取國訓中心的各項簡報，包含培訓概況、所面臨的問題、培訓的運動種類及人數，最重要的是，簡報中也提到台灣備戰2024年奧林匹克運動會的黃金計畫。

陳建仁聽取完簡報後，上台表示，2018年台灣選手在雅加達亞運上，創下歷史最佳紀錄，總共獲得19金17銀和41銅的佳績；選手在競賽場上拚搏，不僅讓世界驚艷、更讓國人感動，同感光榮，特此口頭表揚努力的選手們。

陳建仁提到，3年多前代表總統蔡英文接見拿坡里世大運的選手時，台灣國手李智凱當時拿下1金1銀1銅的佳績，當時李智凱表示「要繼續努力，再創佳績」，果然2年後在東京奧運上奪下台灣史上第1面奧運體操獎牌。

陳建仁說明，接下來將有許多國際賽事，例如成都世大運、杭州亞運，還有2024年的巴黎的奧運，每一個選手都努力地爭取挑戰世界的機會，所以也請教育部與體育署可以跟中華奧會與全國體總一起努力，讓所有賽事都有很好的後援，讓選手們能夠再接再厲、更上層樓。