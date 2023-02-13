今天是國中小開學日，為了讓學生在寒假過後回到校園開始新學期的學習，新北市淡水國中特別製作創意紅包小卡給學生，另外還有八年級美術班精心演出在寒假期間學習的布袋戲橋段，祝福同學新學期能夠「才」源廣進、揚眉「兔」氣，為新學期開啟嶄新的生活。

今天上午淡水國中校長王潔雯及家長會長郭啟沐共同率領師長，在校門口發放小紅包，師長們還戴著應景的節慶頭飾，讓學生們才回到學校就感受到歡愉的氣氛。

淡水國中家長會長郭啟沐表示，家長會特別準備全校師生紅包，小卡上印有兔年的祝福語，希望新學期學生們可以「才」力滿滿。此外，紅包內還有1張Happy Bingo卡，在開學典禮上公開抽籤，只要率先連成一線，並用英文說跟兔年有關的吉祥話，就可以收到專屬的小禮物。

除了師長的祝福外，八年級美術班學生在寒假期間與亦宛然掌中劇團合作「藝師藝有」營隊學習的布袋戲橋段，也在今天展現學習成果，運用戲偶的各項動作，象徵學生在新學期可以勇往直前、實現理想、夢想閃耀。

淡水國中校長王潔雯表示，開學日是全校師生大團圓的日子，透過創意紅包的祝福、布袋戲偶的傳統戲劇呈現、全校一起玩雙語BINGO及合照團拍，各項特色活動讓開學日這一天留下珍貴的回憶及見證，以充滿希望的歡愉心情共同迎接新學期的到來。