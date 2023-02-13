國民黨立法院黨團副書記長吳怡玎（右起）、書記長謝衣鳯、總召曾銘宗、立委費鴻泰13日召開「蔡政府能源政策何去何從？」記者會。（劉宗龍攝）

立法院國民黨團今召開記者會批評民進黨政府的能源政策質疑核二2號機將在3月停機除役，恐導致電價上漲。民進黨團副幹事長洪申翰回擊，國民黨的言論是不合事實的老調重彈，一面說缺電，另一面又擋燃氣、三接、四接等能源政策，而洪更說，核二廠除役的關鍵是新北市長侯友宜針對核二廠燃料棒的乾貯設施，不核發執照，希望運轉的話，「去跟侯市長溝通」。

民進黨團今早舉行時是回應記者會，洪申翰與立委劉世芳出席。針對國民黨團批評政府能源政策，洪申翰批評是，「老調重彈」，甚至不符合事實，有扭曲、造謠的狀況，如果國民黨真的很在意會不會缺電，為什麼要阻擋中火燃氣機組，還阻擋三接、四接又醜化光電，如果國民黨團真的在意，應該一起監督，而不是用這種扭曲、杯葛再生能源的作法。

有關於電價問題，洪申翰說，俄烏戰爭帶來能源暴漲的狀況，戰爭也帶給全球能源價格上漲，國際上幾乎可以用暴漲來形容，台灣的漲幅已經是最小的，也是疫後條例編列預算，針對油電兩家國營事業公司進行相關補貼，物價、電價控制在一定的水準內，讓人民負擔得起；但國民黨針對補貼也反對，又要罵漲價，難道要像國際這樣大漲才甘心？

對於國民黨把核電跟電價上漲結合，洪申翰說，韓國的核電占比27.4％，台灣低於10％，韓國電價還是高於台灣3成5以上；法國是核電大國，電價暴漲還是非常凶，並非有核電的國家電價就會較便宜，目前台灣的做法從國際來看，對人民影響最小。

「提醒國民黨不要再拿昧於事實，甚至是扭曲的資訊來老調重彈了」，洪申翰表示，台電的問題一起面對，短期給予補貼，抑制能源價格波動，讓民眾更能負擔得起。他也批評，國民黨杯葛的態度，其指控和所作所為幾乎都是矛盾的，一口說會缺電，一手擋再生能源、燃氣，邏輯混亂。

最後，洪申翰也指出，核二廠除役無法運轉的原因，是因為新北市長侯友宜針對核二廠燃料棒的乾貯設施，不核發執照，造成反應爐燃料棒爆滿的狀況，國民黨不顧核廢料沒地方放，希望運轉的話，要和侯市長溝通一下。