台北市長蔣萬安日前與二二八受難者家屬會面，但台灣國家聯盟今年拒絕與台北市政府合辦二二八紀念活動，也有受難家屬要求身為蔣家後代的蔣萬安應公開道歉。台北市副市長林奕華今表示，蔣萬安是台北市政府的大家長，這是他的責任，一定得表示出一個政府應該要有的誠意。

林奕華指出，文化局來主辦二二八活動其實行之多年，以台北市政府角度，當然這是一個要紀念的活動，北市府當然一定會辦好，希望讓大家一起透過歷史，大家彼此往前邁進，因在市府角度，整個社會和解還是非常重要，希望用最大誠意把活動辦到最好。

會建議蔣萬安作何表態？林奕華僅稱，這要等到二二八，當天蔣萬安一定會做一些發言。至於家屬要求蔣萬安道歉，林奕華認為，這是台北市本來就會進行的一個儀式，重點還是大家一起透過歷史來反省，社會和諧和解、繼續往前邁進，這是台北市政府向來舉辦二二八活動很重要的原因，蔣萬安是台北市政府的大家長，這是他的責任，一定得表示出一個政府應該要有的誠意。