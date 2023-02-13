和泰車在去年bZ4X上市發表後，透過台灣車界首創的「TOYOTA智慧購」APP提供顧客體驗全新販賣模式。顧客除了可以在APP線上預選車款外，還可以瀏覽車款資訊、查詢即時購車優惠、聯繫優秀雲端銷售顧問，也能線上預約賞車與試乘。目前「TOYOTA智慧購APP」累積突破十二萬次下載數，深受顧客喜愛。

新冠肺炎期間，TOYOTA觀察到大多數顧客渴望有更完整的數位服務，因此從今年112年2月14日起，於「TOYOTA智慧購」APP開放全車系可以線上預選，讓消費者不用到營業所，也能挑到新車。顧客選定車款後，以和泰PAY支付新台幣2萬元預選金，即完成線上預選，後續銷售顧問也會主動聯繫顧客，邀約至營業所完成正式汽車買賣契約簽訂，加快整體購車流程，提升數位體驗。此外，在今年3月31日前下載「TOYOTA智慧購」APP，還有機會得到「APPLE WATCH Series 8」。