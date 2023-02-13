三能-KY2023年1月份合併營收新台幣0.79億元，年減51.25%，主係因農曆春節假期，台灣及大陸地區工作天數減少，另因大陸防疫政策鬆綁後確診人數激增，物流提早停運，導致單月營收下滑，但農曆年後，在大陸地區疫情逐漸開放穩定，台灣也逐步恢復疫情前生活情況下，冀望2023年2月起營收可望重回往年水準。

除了在台北烘焙展持續邀請專業師傅展演外，在各地區交流已無限制的後疫情時代，三能集團也陸續邀請經驗豐富的烘焙師傅，至亞洲各國展會，及配合三能集團行銷團隊至亞洲各城市進行烘焙師傅展演，藉由三能集團搭建的平台，讓台灣師傅往國外發展，使「提升亞洲烘焙技術，共同創建烘焙生態圈」的三能集團宗旨發酵，也希望藉由烘焙師傅及各地區展會互動，帶動亞洲市場的銷售成長動能！

另去年展會因應ESG永續發展，三能集團展示了減塑商品與抗菌商品，利用木屑粉等再生材料添加於塑膠製品中，降低塑膠材料的使用，獲參觀者極佳迴響。在2023年，三能集團更進一步重新檢視與大自然共生的生活模式，目前地球自癒的能力正在退化，來不及應對人類發展的速度，以致面臨了溫室氣體排放增加、山林減少、河流乾涸、生態圈失衡等問題。