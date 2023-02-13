近期受禽流感與寒流衝擊加上產地缺雞，高昂的生產成本讓農民叫苦連天，台北市蛋商公會和蛋農經過會議決議，今起雞蛋每台斤調漲2元，批發價回到歷史高點的52元。農委會主委陳吉仲表示，預計2月下旬雞蛋供應會逐漸回穩，近期會加強國內調度。

由雞農、蛋商等產銷雙方所共組的「中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會」，經蛋價評議協商後，決議今天起每台斤雞蛋調漲2元，產地價為每台斤42.5元、批發價為每台斤52元。

陳吉仲表示，農委會尊重產銷雙方所做成的決議，然而雞蛋價格上漲與否就會陷入「穀賤傷農、穀貴傷民」的兩難，而蛋農最大的飼料成本上漲及產蛋率下跌問題，面對此30-40年的問題，農委會將朝專業所訂的政策目標前進，避免陷入上述的兩難並確保糧食安全。

陳吉仲指出，現階段將持續減免玉米等進口原物料營業稅，這樣可以讓飼料成本降低每公斤1元；另外全力防堵禽流感疫情，去年入冬以來的數次寒流與全世界大流行的禽流感，使得產蛋量受到影響，如美國因禽流感而撲殺超過 5000萬隻；日本則撲殺1249萬隻，台灣則撲殺64萬隻。

陳吉仲指出，若雞蛋價格上漲影響到消費者，會全力透過大型通路商推出平價專區，同時推動糧食援助計劃，包括在全國300多個農村社區及農民團體推動供餐、送餐及平價餐盒，盡量降低價格上漲對消費者的影響。

而為解決蛋雞產業長期所面對問題，政策目標在短期是穩定供應雞蛋給所有消費者；長期則是針對禽舍全面現代化，以降低禽流感和極端氣候的影響，例如積極推動養雞產業的水簾密閉式飼養等的現代化轉型。

陳吉仲說，目前雞蛋日產量在11.4萬箱左右，預計2月下旬會逐漸開始回穩，在這1、2個月內會加強國內調度，如從佔市場需求10-15％的加工業者調度至各大通路，以確保消費者都買得到蛋。