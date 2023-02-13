台版柬埔寨案，檢方依照組織犯罪、殺人等罪起訴「茶董」陳樺韋等29人，士林地院13日上午首次進行準備程序，提訊涉犯遺棄黃女、林男屍體的邱宏儒、蔡智帆、葉智升、潘依凡以及中壢據點負責搬運的劉宏翊，邱等5人庭訊時均坦承，希望法官能讓他們交保。

邱庭訊時稱，「茶董」要求他找人幫忙「處理」屍體，10月29日上午，由邱、蔡駕駛裝有黃的屍體，前往龜山搭載葉、並由潘駕駛裝有林男屍體的另一輛車，4人共同前桃園龜山山區棄屍，當天晚上邱打電話給「茶董」準備領錢，未獲回應，轉而以飛機軟體聯繫「蝦董」涂世泓，兩人約在一處汽車旅館內，「蝦董」親自將57萬交給他，由他將錢交給另外3人。

不過，當初邱講好「清潔組」每人報酬10萬，但分到葉男手上，只有4萬3000元，另外協助開車的潘男是蔡男找來的人，只拿到8萬，蔡又回頭找邱男說，當初講好的是10萬，還差2萬，邱再拿出2萬後，蔡實際交給潘男，卻只有1萬2000元，潘男當庭痛哭，說自己父母雙亡，與妻子離異後，獨自撫養一個8歲小孩，會盡量籌錢交保，希望法官給他陪伴小孩子的機會。

法官說，當初遺棄屍體時就要想犯罪必須負起刑責，未來入監服刑，也會損失陪伴小孩的時間，為何你做壞事的時沒想到。公訴檢察官認為，被告等人供詞說法都不相同，有串供之嫌，建請法院繼續羈押，法官諭知被告還押，全案候核辦。