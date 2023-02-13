學測成績即將在2月23日公布，揮別新冠疫情陰霾，今年將有港校來台召開疫情之後首場實體招生說明會。根據本報整理，2023年香港8所公立大學學費以香港大學每年學費18.2萬港幣（約合新台幣70.06萬元）最高；學費最低的香港教育大學每年也要14萬港幣（約合新台幣53.9萬元）。不過港校也都會提供多種入學獎學金（Entrance Scholarship），其中以香港科技大學全額入學獎學金4年新台幣323萬元最高。

港校學費較高，因此會視學生入學成績給予「入學獎學金」，不需要額外申請，一般是面試時校方就會一併考慮，錄取時會告知。入學獎學金通常又分3種：金額最高的是包含學費及生活費的「全額獎學金」，次之是學費全免獎學金、再次之是學費半免獎學金。若學習期間保持一定成績，入學獎學金可以領4年。

除了純粹看入學成績之外，也有特殊項目例如體育優異生的入學獎學金，以及各個學院、科系的個別獎學金。

根據本報整理，2023年香港8所公立大學境外生學費，香港大學以18.2萬港幣居冠，該校提供學費全免獎學金等；學費次之的是香港科技大學，每年學費15.5萬港幣（約合新台幣59.67萬元），另該校提供的全額獎學金是每年21萬港幣，4年下來約合新台幣323萬，在港校中給的最慷慨。

香港中文大學、香港城市大學、香港理工大學、香港浸會大學和香港嶺南大學2023年學費都是14.5萬港幣（約合新台幣 55.82萬元）。香港城市大學提供的入學獎學金最高是每年18.5萬港幣（全額）。

香港理工大學則有全額獎學金19.5萬港幣、學費全免14.5萬港幣以及學費半免7.25萬港幣等。

香港浸會大學提供全額獎學金19.5萬港幣、學費全免14.5萬港幣以及半額獎學金9.75萬港幣。

香港嶺南大學也有全額獎學金、學費全免及學費半免獎學金。

香港教育大學學費14萬港幣，獎學金從7萬港幣（學費半免）到18.5萬港幣（全額）不等。