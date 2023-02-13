國際人士因我國疫情邊境管制，3年來視台灣為畏途，高雄會展產業（MICE）因而遭受嚴重打擊，隨著國境即將解封，高雄MICE產業可望重振雄風，特別是國際會議、以及國際買家參與的產業展覽，而高雄港埠旅運中心3月的啟動，也可望帶來較多的獎勵旅遊人潮。安益集團總裁、高雄展覽館董事長涂建國13日表示，過去疫情的3年期間，無論是國際旅遊或是高雄會展產業內容之一的獎勵旅遊、國際會議，在高雄舉辦的場次，真的少之又少，因此，類似新加坡商力匯今年初在高雄席開2,600桌、宴請26,000會員國內外會員的盛況 ，在疫情邊境管制解除之後，將是可以著墨努力爭取的項目之一。特別是高雄港埠旅運中心今年3月將啟用，國體的獎勵旅遊，動輒數千人的到訪，可以創造的交通、觀光、以及後勤補給等MICE產業的關連商機，是相當有潛力的，涂建國指出，大型國際會議的舉辦，高雄MICE產業也可在未來多加爭取，對於衍生的住宿和百貨商機，都值得期待。由於為境管關係，高雄的規模展館，過去3年來的展覽、會議、和活動等場次，嚴重萎縮，以高雄展覽館為例，展覽場次從疫前2019年的28場，降至2021年的11場，2022年才逐步恢復到21場。至於高雄展覽館和高雄國際會議中心的「活動場次」，之所以在2121年分別暴增至101場和85場，主要是被高市府用來作為施打疫苗的場所，如果扣除84場的疫苗注射，高雄展覽館的真正商業活動場次，也只剩17場，而高雄國際會議中心在扣除53場疫苗注射之後，活動場次也只剩32場。一位歐洲駐台的重量級商務人士坦言，不要說入境隔3天，「就算隔離1天，我也不願意」，透露外商不要入境台灣或是高雄的心聲。涂建國表示，包括高雄展覽館在內的MICE產業，2022年下半年，特別是第四季大躍升之後，隨著邊境解封，2023年可望迎來一波熱潮，並由3月舉辦的亞太國際風力發電展、以及扣件展打頭陣，奠下產業展國際買家回流的基礎。他說，高雄展覽館2023年也將迎來智慧城市展、全球保險經紀人盛會「2023 MDRT DAY TAIWAN」、以及首度來館的「2023 FCI第一屆美容師世界挑戰賽&FCI AAO亞非大區全犬種冠軍犬展」，高雄展覽今年整體使用率，要力拚回到2019年的水準。而以會議為主的高雄國際會議中心，今年的刺青展除了擴大舉辦，同時在年底還將增辦一場。高雄市會展產業發展協會理事長楊志中認為，大型國際會議從今年下半年開始加溫之後，2024年會更好，主要是因為我國邊境解封較晚，而大型國際會議通常需有半年到1年的籌備。業界指出，全台灣使用率最高的台北世貿，場館使用率也不超過50％，高雄會展產業這3年雖處沈寂，但相關業者也都全力以赴，爭取商機，希望場館使用率能盡快拚回疫前水準。