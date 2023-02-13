總體來看，個股漲多跌少，兩市超過2,700檔個股上揚，早盤成交量人民幣6,061億元。
截至午間收盤，滬指報3,278.07點，漲0.53％；深成指報12,060.64點，漲0.7％；創指報2,559.61點，漲0.57％。
盤面上，飲料製造、啤酒概念、海工裝備相關類股漲幅居前。鴻蒙概念、養殖業概念股跌幅居前。
滬指13日早盤震盪走強，創業板指一度漲超1％，隨後稍有回落。概念股方面，白酒股持續強勢，海工裝備、中船系等製造類股集體走強，醫美概念持續上行，儲能、風電等賽道類股活躍；養殖類股早盤持續下挫，數位經濟概念走低，銀行類股走弱，傳媒、教育類股持續調整。
總體來看，個股漲多跌少，兩市超過2,700檔個股上揚，早盤成交量人民幣6,061億元。
截至午間收盤，滬指報3,278.07點，漲0.53％；深成指報12,060.64點，漲0.7％；創指報2,559.61點，漲0.57％。
盤面上，飲料製造、啤酒概念、海工裝備相關類股漲幅居前。鴻蒙概念、養殖業概念股跌幅居前。
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