總體來看，個股漲多跌少，兩市超過2,700檔個股上揚，早盤成交量人民幣6,061億元。

截至午間收盤，滬指報3,278.07點，漲0.53％；深成指報12,060.64點，漲0.7％；創指報2,559.61點，漲0.57％。

盤面上，飲料製造、啤酒概念、海工裝備相關類股漲幅居前。鴻蒙概念、養殖業概念股跌幅居前。

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