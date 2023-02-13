星雲大師今日火化，眾弟子上午在圓寂讚頌典禮結束後將星雲大師的涅槃塔移出特設的步道，準備把涅槃塔抬上車時，因高度問題卡住，所幸師父即時拆除零件後，讓涅槃塔順利巡山。

佛光山開山宗長星雲大師在千華調的佛號聲中，13日上午10時開始移法體真身坐龕，10時25分由眾弟子護法體真身巡山，弟子持本師釋迦佛尼佛引導，先將法體護送到大雄寶殿向三寶佛道別，隨後經過不二門巡山，再從頭山門轉到佛陀紀念館，上萬名信眾沿路排滿兩旁，在星雲法體巡過時跪拜叩首，追思大師對在梵音聲中傳達對大師的無盡追思及緬懷。

佛光山表示，星雲法師這次存放遺體的坐龕，是考據佛經典故後，以源自印度北方的拘尸那揭羅城中的涅槃塔所設計，大師法體真身坐入塔中，7日後荼毘火化，為「坐塔荼毘」，皆遵從佛制和佛教儀軌進行。

星雲大師今日大師火化，眾弟子上午將星雲大師的涅槃塔移出特設的步道，準備把涅槃塔抬上車時，疑似尺寸沒測量好而卡住，後來一名師父衝進辦公室拿螺絲起子，拆除一些零件後才解決這個問題，讓涅槃塔順利巡山。

星雲大師法體在佛號聲繚繞下，由僧信弟子引領護送沿路巡山，成千上萬的信眾聚集沿途兩側，以最至誠的跪拜、叩首送別大師，大師法體12時從佛光山出發到台南大仙寺火化，預計傍晚骨灰返回佛光山後，安置萬壽園，未來讓眾人追思。