蔡英文總統對於南台灣水情嚴峻，表示加速強化抗旱水源，並且透過區域治理共享跟調度水資源，在雨季來臨前穩定南部整體用水。（崔正綱攝）

今年南台灣水情嚴峻，今日蔡英文總統二度關心南部水情，與高雄市長陳其邁、經濟部長王美花一同視察高屏溪水情、抗旱水井進度。蔡英文表示，加速強化抗旱水源，並且透過區域治理共享跟調度水資源；陳其邁表示，將在3月與台南、屏東市召開南部治理平台會議，對水資源做永久性規畫，徹底解決南部用水問題。

今日上午蔡英文在高雄行程滿滿，早上先到佛光山出席星雲大師圓寂頌讚典禮，頒贈褒揚令，因今年遇上南部集水區已551天未下大雨，高屏溪30年川流量最低的一年，蔡英文隨後至大泉淨水場，與王美花、陳其邁視察高雄水情以及伏流集水井、抗旱水井進度概況。

水利署長賴建信表示，缺水情況來說，嘉義、高雄地區亮綠燈，代表水情需要多加關心，台南市則亮黃燈，目前實施夜間減壓供水。高屏溪是高雄主要水源，2015年間，在相同流量8.9cms（立方公尺／秒）下，高雄市亮為紅燈，代表需分區輪流供水，近2年因前瞻計畫水環境建設助力下，增加了水源和多股備援，使這次遇旱的高雄不需輪流供水。

賴建信指出，高雄每日用水量為150萬噸，現況總設計備援能力為每日97萬噸已啟動60萬噸，2月底11口抗旱水井完工，每日供水將增加4.7萬噸。未來隨著枯水期日益嚴重，除起動抗旱水井外，台南支援10萬噸、屏東輸9.5萬噸水支援高雄。

陳其邁指出，此次為30年川流量最低的一年，面對水情挑戰，「要超前部屬，做最壞的打算，做最好的準備」，他跟台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米，即將在3月召開南部治理平台會議，水資源可以說是最重要的一環，希望說能夠從嘉義、台南、高雄、屏東，就共有資源，來做長期性、永久性的規畫，徹底解決南部用水問題。

陳其邁表示，另外就是自來水管更新，牽涉到水資源保存、確保供水衛生安全，懇請水利署、自來水公司加大力道，讓水源、儲水、供水都能安全。

王美花表示，從百年大旱以來就體會，台灣一定要持續做水利建設與調度，水利建設需積年累月，曾文南化聯通管工程明年底才會完成，這期間曾文水庫從2021年8月至今，從未下大雨進水，影響水的放流；高雄主要水源依靠高屏溪，整個南部從嘉義、台南、高雄到屏東，南部的合作對水源運用有很大幫助，今年枯旱期，要定期檢討水源調度，跟地方首長密切聯繫。

蔡英文表示，南部地區的降雨量是近30年來最低，面對極端氣候挑戰，需用更審慎態度來因應。去年中超前部屬，加強區域水源調度以及多元水源供應，並且落實接水作為，讓水資源達到最有效利用。

蔡英文總統視察高屏溪抗旱水井。（崔正綱攝）

蔡英文總統視察伏流集水井。（崔正綱攝）

蔡英文接著說，抗旱關鍵時刻，梅雨到來之前，要提前做好準備，除了加強跟加速新增抗旱水井準備外，也大力推動回收水做為次級用水措施，經濟部推動2023年抗旱計畫，要請王美花、賴建信盡快提出跨部門規畫，加速強化抗旱水源，並且透過區域治理共享跟調度水資源，在雨季來臨前穩定南部整體用水。

蔡英文指出，去年6月至今，高雄持續支援台南約2100萬噸水源，這就是共享水資源最好的案例，未來對於高屏用水要做長遠規畫，請各縣市政府繼續合作，透過共享水資源度過用水挑戰，請經濟部督導各相關單位加速業務，各項抗旱措施能發揮做大效益，讓水源更多元、調度更靈活。