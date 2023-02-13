琳誼演唱會邀來南西肯恩擔任嘉賓。（相映國際提供）

琳誼Ring昨晚（12日）在CORNER MAX舉辦《在某個角落努力的你》新專輯演唱會，她揹著吉他演唱〈人間煙火〉、〈拜託別旋轉我〉兩首歌揭開序幕，開心直呼：「大家好呀！距離上次演唱會過了半年多了，有想我嗎？我很想你們！」與台下粉絲們話家常，還說「這次演唱會其實不開放全程拍攝，但你們可以拍30秒的短影音，大家要自由心證唷，影片拍太長，我IG是不會轉發的唷」。

琳誼去年奪下金鐘獎最佳戲劇主題曲，被譽為「敲鐘最強新人」，她一連演唱〈香菜〉、〈明知影〉、〈長大了以後〉多首創作，唱到〈哈囉台北〉時特別介紹這是她北漂追尋音樂夢的故事，邀約粉絲們一起努力追求夢想往成功邁進，但台北常下雨的天氣令她相當苦惱，目前家裡已經有5把雨傘了，粉絲聽聞後喊話要她舉辦雨傘抽獎活動，讓她哭笑不得。

樂團南西肯恩擔任嘉賓，三人合唱新歌〈在眼淚流光之前別叫醒我〉，琳誼開玩笑說這次是要來破壞南西肯恩的形象，要他們甩開文青包袱，一同在台上挑戰搞怪的三連拍，琳誼搞怪Pose讓南西做完後忍不住求饒：「好丟臉唷！」三人最後合唱〈練習一個人生活〉，琳誼相約他們下回還要再來演唱會玩，可以挑戰5連拍。

琳誼三月將在台中舉辦演唱會。（相映國際提供）

情人節即將來臨，琳誼特別為粉絲打造「Ring KTV」單元，開放粉絲點歌互動，〈想你點煙〉時她吹著卡祖笛伴奏，唱完後自嘲「這是我唱過最安靜的KTV，大家都好冷靜」；下一首粉絲點到五月天〈聽不到〉則引來台下熱烈尖叫，以腹黑角度所創作的主打歌〈748情人節〉，琳誼要單身的粉絲唱出不滿的情緒，間奏時全場怒吼高唱「都去死吧」、「祝你們分手快樂」，用反諷的方式提前過節意外掀起演唱會高潮。琳誼本週將飛往新加坡、馬來西亞演出，3月12日（日）則來到台中Legacy開唱，門票熱烈販售中。