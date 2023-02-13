明（14日）是西洋情人節，民俗專家楊登嵙分享情人節送禮11項禁忌，包括不可送鐘、扇子、剪刀、傘、鞋子、送娃娃、送蠟燭、送梨子、李子、送手帕和毛巾等，其中千萬不可送手帕和毛巾，因手帕和毛巾是喪家送參加告別式賓客的物品，收到者恐會觸霉頭，感情甚至無疾而終，要特別注意。
1、忌送時鐘
在華人傳統觀念中由於「送鐘」和「送終」同音，代表不吉利，有與對方終止交往之意。
2、忌送扇子
「送扇」與「送散」同音，有感情交往散掉之意。
3、忌送剪刀
如送「剪刀」，則暗示對方一刀兩斷，感情交往不再。
4、忌送傘
不可把傘當成禮物送給對方，因「送傘」也和「送散」同音，代表感情交往散掉。
5、忌送鞋
「送鞋」與「送邪」同音，代表請對方走路、分離之意。
6、忌送手帕
手帕是喪家送給參加告別式賓客的物品，所以不可亂送，收到者將會觸霉頭，感情恐無疾而終。
7、忌送毛巾
毛巾是喪家送給參加告別式賓客的物品，俗語說，贈人毛巾代表永別且隱喻事情不再發生。
8、忌送娃娃
布娃娃容易有靈侵入，產生靈異現象，象徵把人的魂氣吸走。
9、忌送梨子
「送梨」和「送離」同音，代表情感分離，若把梨子切開，分開吃，有「分離」的涵義，也是不吉利。
10、忌送李子
「送李」和「送離」的諧音相同，代表情感分離。
11、忌送蠟燭
蠟燭在華人傳統觀念中，用來祭祀亡者才會使用，相當不吉利。
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