柯男懷疑妻子與石男有曖昧，2021年11月間在妻住處，當面質問石，又動手揍他，告誡不能與妻往來；柯不滿石仍與妻聯繫，同年12月間凌晨夥同友人到他住處潑漆、丟雞蛋，法官審酌柯已離婚、育2名未成年子女、經濟普通，依傷害及毀損罪判拘役80日；石男再提民事訴訟求償，法官判賠8萬7570元，可上訴。

從事手機維修工作的柯男，2021年11月23日晚間在妻子住處，當面質問石男是否與妻有曖昧，對答覆不滿即出手毆打他致胸口及頭部挫傷。事後，柯發現石仍與妻子聯繫，不滿他不聽告誡，即事先準備紅色油漆及雞蛋，同年12月9日凌晨與林姓友人開車到石與家人的住處前，兩人朝網鐵捲門、玻璃門及石的機車等處潑漆，並丟擲雞蛋。

案經石男報警，柯男坦承犯行，法官審酌他不思循和平理性方式化解衝突，毆打對方成傷，還夥同他人潑漆、丟雞蛋恫嚇，且未與當事人達成和解，考量他已離婚、育有2名未成年子女、經濟狀況普通，依毀損及恐嚇罪各判拘役40日及50日，應執行拘役80日，得易科罰金，可上訴。

石男以醫院診斷書、遭潑漆受損照片等證據，再提起民事訴訟求償醫藥費及精神撫慰金。法官審酌醫療費、潑漆受損修復費共賠償7570元，至於精神撫慰金則以人格遭侵害、精神受痛苦，法官認為核給8萬元為適當，共判賠8萬7570元。