教育處表示彰化縣各級學校防疫物資齊全，包括酒精、口罩備量。(吳建輝攝)

今天是開學日，彰化縣長王惠美一早現身彰化市平和國小關心開學校園防疫情形，守護在門口與學生及家長打招呼，緊盯小朋友口罩配戴及相關消毒作業，王惠美表示，早在開學日前全縣294所學校都已全面清消完畢，也請各校落實量測體溫及相關防疫工作。

開學日一早學童睡眼惺忪抵達校園，隨即開始清掃校園環境，彰化縣長王惠美在教育處長蔡金田、平和國小校長張鴻章等陪同下，也巡視校園各處防疫情形，包括酒精、口罩備量，學童量測體溫、清消等作業。

彰化縣長王惠美在教育處長蔡金田、平和國小校長張鴻章等陪同下，也巡視校園各處防疫情形，包括酒精、口罩備量，學童量測體溫、清消等作業。(吳建輝攝)

王惠美表示，感謝各校校長、老師們的用心，還有謝謝警察、導護志工們辛苦站崗，以及各鄉鎮市公所配合在開學日前，將全縣294所學校全面清消完成，特別感謝，而學校也準備好校園防疫物資，包括酒精、口罩等等，落實校園防疫。

中央已經宣布下周起室內免戴口罩，各級學校預計在3／6實施。(吳建輝攝)

還是要提醒所有小朋友，落實量測體溫及相關清消，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，而中央已經宣布下周起室內免戴口罩，各級學校預計在3／6實施，慢慢地讓大家能夠正常化，也期待這波降級，能讓大家早日恢復正常生活。

教育處表示，彰化縣各級學校防疫物資齊全，包括酒精1萬5476公升、口罩124萬1685個、漂白水1萬9350公升、額溫槍5645支、快篩28萬6687劑等，縣府也將持續配合中央防疫政策，適時調整校園相關防疫措施，使學童能夠在安全健康的校園學習。