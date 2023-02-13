財政部每年首季會公布各年度「營利事業各業擴大書審率、所得額及同業利潤標準」，若企業全年營收淨額及非營收合計低於3,000萬元，即可適用擴大書審率與各項標準，惟企業還是要依規定設置帳簿並保留憑證備查。

財政部台北國稅局表示，「111年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準」修正重點分兩大部分，一是增訂四項行業適用所得額暨同業利潤標準。二是修正「紅糖製造」等18個行業適用所得額暨同業利潤標準的毛利率、費用率及淨利率。

台北國稅局提醒，營利事業應注意自身行業的代號及標準有無修正。

國稅局表示，若企業報稅經過國稅局調整後，純益率高於擴大書審率，應依較高純益率申報繳納稅款，否則國稅局於書面審核時，還是會要求企業擇高適用、並繳清稅負。

此外，企業適用擴大書審率要將非營業收入、營業收入與損失以不同書面申報，不得混合或減除損失後以餘額列報。

官員指出，修訂稅務標準分類主要是參考各區國稅局建議，像是有些業者查詢擴大書審率、所得額標準、同業利潤率時，發現自己產業並未列在其中，因此會有申報上的困難，國稅局每年蒐集業者意見，年底前向財政部建議修正定義，讓業者隔年申報可適用。