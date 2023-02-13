高血壓被封為「沉默殺手」，是導致腦、心血管疾病最重要的原因，國內超過500萬人罹患高血壓，不少人關心血壓中的「收縮壓」還是「舒張壓」哪個較重要，心臟科醫師表示，兩個都重要，但若一定要選邊站，收縮壓可能重要些；最新研究指出，「脈壓差」（收縮壓減去舒張壓）都更能預測病人心血管病的發病和死亡率，因為脈壓差高代表病人的血管硬化嚴重。

前美國芝加哥榮民醫院心臓加䕶病房主任謝安民在其臉書粉專發文表示，血壓分為收縮壓與舒張壓；兩者的差則為脈壓差。收縮壓為心臓收縮時，心室內壓力急速增加到超過主動脈時，主動脈瓣膜打開，主動脈內的血壓高峯就是收縮壓。舒張壓為血液經過主動脈流到全身各器官去，在兩次心臓收縮之間，主動脈內最低的壓力就是心舒壓。

謝安民表示，年紀越大，高血壓的可能性越大，收縮壓和舒張壓均會隨著年齡而升高，不過舒張壓在60歳左右就不再升高，但是收縮壓可以繼續增高到7、80歳，所以老年人常有的一種高血壓是收縮壓超高、舒張壓往往偏低，稱為「單獨性收縮壓高血壓」，其「脈壓差」自然就高。

至於血壓哪種數值最為重要，謝安民表示，到目前為止，此問題的標準答案是「都重要」，若兩數值都很高，要區分那個重要就毫無意義，如果一定要選邊站，收縮壓可能重要些，尤其是50歳以上的人。

他並表示，最新的研究更進一步指出，脈壓差比收縮壓、舒張壓都更能預測病人心血管病的發病和死亡率，脈壓差高代表病人的血管硬化嚴重。