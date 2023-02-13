職棒中信兄弟啦啦隊成員峮峮（吳函峮），擁有亮眼的外表，紅到進軍日本，被封為「台灣第一啦啦隊美少女」，更是2度登上日雜封面，而在近日，同為啦啦隊女神的林襄，最近也在日本發展演藝事業，就有網友好奇，「林襄在日本人氣能追上巔峰期峮峮嗎？」，掀起一波討論。

近日，有網友在PTT論壇以「林襄在日本人氣能追上巔峰期峮峮嗎？」為題，表示最近日本媒體大幅度報導林襄，可見她在日本知名度攀升，但因為不知道她身上有刺青與抽菸傳聞，而林襄也很聰明，在日本的照片也巧妙地遮住有刺青的地方。

不過，另一位啦啦隊女神峮峮，在巔峰時期曾多次登上日本雜誌封面，原PO不禁好奇，林襄在日本好像有機會發展，她自己似乎也有努力朝日本活動，想知道「未來在日本人氣能追上峮峮嗎？」

此文一出，立刻引發網友討論，網友們紛紛認為就是林襄身上的「刺青」很可能會影響她的發展，感嘆表示：「難啊，有刺青，不太可能啦」、「問題就是刺青啦，要不然早就超過了」、「全身刺成那樣，連溫泉都不能泡」、「如果沒有刺青跟抽煙的話，形象會比較好」、「在日本有刺青跟出局沒兩樣吧」