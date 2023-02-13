忠孝國中今舉辦「對抗網霸找iWIN友善校園我最行」宣導活動。（新北市教育局提供）

新北市教育局推動友善校園，今（13）日於板橋區忠孝國中辦理「對抗網霸找iWIN友善校園我最行」宣導活動，以相聲話劇表演，倡導反毒、拒霸、反詐騙，同時以有獎徵答活動，炒熱現場氣氛。

教育局長張明文到場叮嚀孩子如遇霸凌或誤觸毒品事件，應挺身而出、勇敢拒絕、大聲說「不」。同時也要具備正確媒體素養，能夠近用媒體，還要清楚掌握與了解訊息、分辨訊息，具備獨立思考與判斷的能力，遠離各類詐騙。

本學期「友善校園周」為2月13至18日，主題為「對抗網路霸凌－截圖、反映、找iWIN」。如遇網路上發生的霸凌行為，應釐清相關的行為樣態，選擇對應的處理方式，可透過法律途徑、社群平台的社群守則，或是離開不友善的環境。務必要截圖或錄影存證，保護自己，不要獨自面對，也可以向iWIN網路內容防護機構申訴。

忠孝國中學生吳彥柏表示，曾看過國中生參與車手詐騙集團的新聞，所以，很關注活動中的反詐騙宣導。相聲逗趣的表演，提升自己對詐騙事件的警覺心，也熟記反詐騙「165」專線，希望能具備敏感度，能及時阻止詐騙事件的發生，保護自己與同學的安全。

教育局表示，鼓勵各校集思廣益，將反毒、拒霸、反詐騙融入課程教學，或設計友善校園的創意活動，以學生為中心、學校為本位，讓校園能落實尊重、關懷、同理、包容、安全。同時，鼓勵各校運用社群媒體，分享各項創意活動，擴大影響力，啟動全市性、全國性校園關懷運動，共同營造和諧友善的學習環境，讓學子們健康茁壯成長。

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