迎接浪漫西洋情人節，高雄市政府青年局11日在高雄新堀江商圈舉辦封街快閃時尚秀，限量贈送100朵玫瑰花，跨界合作服裝設計、妝髮與街舞展演，透過高雄時尚大賞讓新堀江街頭秒變伸展台。

高雄市政府青年局對年輕新秀的鼓勵與支持不間斷，舉辦「高雄時尚大賞活動」媒合獲獎者參與國際競賽，協助優秀設計師建立國際知名度，持續豐富履歷成就，協助更多位台灣之光。

高雄市政府青年局結合潮流商圈新堀江辦理時尚快閃活動。(高雄市青年局提供)

高雄市青年局長張以理表示，本次快閃活動與新堀江商圈、高雄美髮品牌卡滋卡滋美髮沙龍以及正修科技大學化妝品與時尚彩妝系合作，強調時尚不只侷限於服飾設計，從頭到腳都能展現出時尚的生活態度，激勵青年從中實現時尚理想，活絡高雄時尚設計產業，讓更多人看到時尚和生活連結的重要性與多種可能性。

活動上重現第3屆「KFA高雄時尚大賞」新銳設計師作品、穿插正修科大整體造型創作，搭配「雄校聯社團養成實驗室」專業舞者展演精湛街舞結合時尚風潮，呈現限定版街頭時尚快閃。

此外與卡滋卡滋美髮沙龍搭配的FusioFusio品牌服飾，主理人為樹科大流設系畢業的洪福伸設計師，特別為活動設計新款服飾，增添品牌跨界合作的精彩度！