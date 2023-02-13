新竹縣家戶垃圾運到新竹市等地焚化爐處理，必須自行回收焚化後的底渣，工務處辦理竹4線鳳岡路改善工程，是首件以「再生粒料」做路基的案例，縣長楊文科希望推廣使用，展現新竹縣公共工程落實循環經濟的決心。

工務處長江良淵表示，焚化底渣固化處理成再生粒料，費用與使用砂石價格差不多，強度不如砂石，但能做回填材料和路基底材，節省天然砂石的用量，為協助環保局去化底渣，率先在竹4線鳳岡路改善工程使用，之後會訂定獎勵措施，鼓勵廠商使用再生粒料。

東西向的鳳岡路，長5.760公里，起點於台1線，終點到西濱公路，是連接這2條重要省道的鄉道，路面老舊不平整，縣府向交通部爭取前瞻建設經費4878萬元，去年9月19日開工進行改善，今年1月31日完工。

江良淵說，鳳岡路改善工程率先使用再生粒料做路基，有效去化約300噸底渣，道路面層採用再生瀝青混凝土，落實循環經濟，也節能減碳。

鳳岡路改善完成後，原本老舊舖面已全面更新，調降人手孔提升道路平整度，鳳岡國中小周邊增設通學步道，全路段並畫設自行車路線指標串聯路網，提昇通勤、通學及旅遊的交通品質。

江良淵指出，在寶山鄉的竹43線第2期拓寬工程，是第2件使用再生粒料做路基，預計4月完工，將可去化高達3214噸的焚化底渣。

環保局表示，該局每年約回收6400噸的底渣，經過處理的再生粒料，符合環保署規定標準才可使用，統計從2020到2022年，共去化32484.05噸焚化再生粒料。

環保局指再生粒料可用在基地填築、道路級配粒料底層及基層、控制性低強度的回填材料、磚品與衛生掩埋場覆土等，新竹縣公民營機構若有需求，該局將提供合格的焚化再生粒料使用。