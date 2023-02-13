新加坡貿工部今天表示，2022年國內生產毛額（GDP）成長3.6%，低於先前初估的3.8%；雖然外部需求前景略有改善，但全球經濟仍面臨不確定性，貿工部維持先前預測的今年經濟成長0.5%至2.5%。

新加坡貿工部今天發布2022年經濟調查報告指出，去年第4季國內生產毛額較前一年同期成長2.1%；2022年全年GDP擴張3.6%，相較於2021年成長率8.9%，放緩許多。

納入更新數據與修正產業調查資訊後，貿工部將新加坡2021年經濟成長率由原先公布的7.6%修正為8.9%。

貿工部表示，新加坡2022年GDP成長主要來自批發貿易、製造業及其他服務產業的驅動；其中，製造業成長2.5%，營建業成長6.7%，服務業則擴張4.8%。

展望2023年，貿工部常任秘書林明亮今天在線上記者會表示，自去年11月以來，新加坡外部需求前景略有改善。中國比預期還快鬆綁COVID-19防疫措施，經濟成長可望提高，改善區域經濟體成長前景。

不過，他也說，全球經濟仍面臨不確定因素，包括許多先進經濟體緊縮財政狀況，俄烏戰爭及地緣政治緊張情勢進一步升溫的風險等。

在此情況下，貿工部表示，新加坡有關航空、觀光業的經濟前景有所改善；中國鬆綁邊境管制後，預計將加速國際航空旅行及新加坡觀光業復甦，包括航空運輸、住宿、娛樂及休閒等。

另一方面，貿工部預估，半導體產業將受到全球需求減弱的衝擊，精密工程也會受到半導體製造商資金減少的影響。

貿工部考量國內外經濟情勢發展，決定維持先前預測，估2023年GDP成長0.5%至2.5%。（編輯：郭中翰）1120213