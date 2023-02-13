¡Vamos a traer ese trofeo a casa! 🏆



Este es el roster oficial de República Dominicana para el #WorldBaseballClassic 2023. 🇩🇴 pic.twitter.com/Ue1Z8rmETN — MLB Dominicana (@MLBDominicana) February 9, 2023

本屆棒球經典賽除了美國與日本，加勒比海強權多明尼加也卯起來堆陣容，大聯盟前全壘打王、生涯459轟的克魯茲（Nelson Cruz）看了自家夢幻陣容，對大聯盟記者讚嘆說：「大概連我自己都沒資格上場了。」這次多明尼加的大咖就包括了小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）、馬恰多（Manny Machado）、狄弗斯（Rafael Devers）、索托（ Juan Soto）。

今年在水手隊獲選美聯新人王的「J-Rod」胡力歐羅德里格茲（Julio Rodríguez），光芒的大物新秀法蘭柯（Wander Franco），太空人的最新一屆世界大賽MVP潘尼亞（Jeremy Peña），投手丘上還有新科國聯賽揚獎得主阿坎塔拉（Sandy Alcantara），幫助太空人摘冠的重要功臣哈維爾（Cristian Javier）。

能夠找來這麼多大咖球星，主要還是多明尼加國民最重視棒球，球員兼總管的克魯茲說：「這很容易，今年大家都透過經紀人說要加入國家隊，徵召非常輕鬆，我們彼此都是朋友，場外也有很多話可以聊。」老將坎諾（Robinson Cano）也響應入隊。

克魯茲表示多明尼加球迷都引頸期盼經典賽，不過對手也很強大不容輕忽，美國隊眾星雲集，日本隊、加拿大都有名將坐鎮，小組賽和多明尼加同屬D組的有波多黎各、委內瑞拉、以色列、尼加拉瓜，特別是前兩隊的威脅最大。