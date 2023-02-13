1月金控業獲利回升至234億元，雖與去年1月呈現年減六成的大幅衰退局面，但與去年12月大幅虧損266億元相較，則大幅由虧轉盈，投資專家表示，金控股獲利已出現否極泰來，今年獲利可望恢復大幅成長，雖然無法追過2022年逾5,000億元的歷史新紀錄，但獲利將漸入佳境，未來股價跌深反彈行期值得期待。

金融股今天由兆豐金、富邦金及玉山金等金控股領頭大漲，這三檔個股是今天貢獻台股加權指數數點最多的前三檔，各貢獻指數2～3點以上，金融股在半導體三雄台積電、聯發科及聯電大跌下，逆勢扮起台股護盤先鋒。