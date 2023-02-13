國民黨前台北市議員羅智強10日宣布，參選大安區立委，而他今（13）日在臉書公布了第一項政見，即為中天新聞台平反。

羅智強今發文表示，自己要平反的不只有中天，還有台灣的新聞自由，他痛批，NCC淪為政治打手迫害媒體，光是在2019年，就對中天新聞台「恣意開罰6案」，2020年更以多次違規等理由，不讓中天換照。

羅智強接著說，中天被NCC指控違反《衛星廣播電視法》的裁罰案，在其關台後陸續獲法院平反，去年12月台北高等行政法院更撤銷NCC裁罰的4件案子，中天上訴總計已8連勝，羅直言，NCC當作關台理由的所謂「多次違規」，已被「連賞8個巴掌」。

羅智強認為，NCC當年的裁罰遭判敗訴，而基於這些不合法裁罰，讓中天關台的處分自然不該成立，「法院判決還中天清白，NCC更該還中天新聞台」。最後，羅智強也保證，若順利進入國會，一定會組最強連線，進一步平反中天冤假錯案，並要求NCC返還中天執照，追究濫權裁罰責任，未來行使NCC委員同意權時，也會以此為重要依據。