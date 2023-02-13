20多歲的「小美」，右頸靠近下巴處腫漲痛持續半個月，甚至嘴巴有臭臭的分泌物流出，陸續出現發燒等身體不適情形，中醫大新竹附設醫院耳鼻喉科醫師蔡以璿，檢查後診斷為「唾液腺結石」。

蔡以璿表示，他碰觸患處，小美痛苦難耐，安排電腦斷層檢查，發現有4顆結石，最大顆的結石有1公分卡，卡在右側下頷下腺的管道內，因為口水排不出來，引發頸部感染及膿瘍產生。

蔡以璿以微創腺體保留內視鏡手術，引流膿瘍，移除發炎腺體及腺體內的結石，使用唾液腺內視鏡，取出在管道的石頭，手術約2個小時完成，加上施打抗生素治療，小美症狀逐漸好轉，順利出院定期追蹤。

蔡以璿指出，唾液腺是分泌口水的腺體，人體分別有下頷腺、耳下腺及舌下腺3對唾液腺，「唾液腺結石」80％最常發生在下頷腺，其次是耳下腺和舌下腺。一旦結石擋住口水分泌，唾液腺會有腫痛的表現，尤其在吃東西時最明顯，嚴重時會發燒甚至產生膿瘍及敗血症。

手術方法可分為腺體切除的傳統手術及微創腺體保留內視鏡手術，傳統手術須把頸部外開，傷口大，流血量多。

微創腺體保留內視鏡手術，傷口小，流血少，恢復較快，小於3到4mm的石頭可使用內視鏡完全移除，大的結石則需以內視鏡去導引石頭位置，再使用口內管路切開取石術取出石頭。

蔡以璿提醒病患，復原後一定要多喝水，否則有可能再復發，同時，有膽結石、腎結石及常有結石的病人，會是唾液腺結石好發族群，一定要多喝水，保持腺體分泌口水流暢，避免累積長石頭引發病症。