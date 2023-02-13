The Tic Tac日前拍攝〈0609零陸零玖〉MV。（風潮音樂提供）

獨立搖滾樂團The Tic Tac去年發行睽違7年新專輯《正常人的條件》，當中〈浪潮〉一曲入圍第13屆金音獎最佳搖滾歌曲，樂團也選在2月14日情人節當天釋出專輯中唯一一首台語歌〈0609零陸零玖〉MV，除了由鼓手兼主唱莊雨潔首度操刀擔任MV導演外，團員們也參與演出，並輪流肩負攝影任務，齊心完成這支影像作品。

樂團鼓手兼主唱莊雨潔畢業於台藝大廣電系，在學生時期對拍片就充滿熱誠，得以藉機首次擔任MV導演，雨潔笑說：「這首歌編好後，腦袋就一直有畫面閃過，是那種女子獨自在寒冷的夜晚步行於城市街頭，有路燈映照、人來人往，但卻很孤寂的場景。」不諱言分享原本MV女主角的設定想像是新生代女演員王淨，礙於經費吃緊，遂邀樂團全員出演，並讓團員兼任攝影，在有限的預算下發揮最大的效益。

全片採用手機一鏡到底拍攝，因地點選在人潮眾多的信義區，團員特地在開拍前，先到拍攝地點場勘數次，並安排巧妙走位，即便如此，拍攝當天仍發生不少笑料。「拍攝時，我們把音樂加快1.5倍速播放，讓成品呈現較為浪漫的氛圍。但因為是由三位團員輪流掌鏡，現場充斥大隊接力的衝刺感」，回放拍攝成果時，眾人更因看到小茶和詠翔於玻璃反射中的奔跑身影，現場笑成一片，直喊「就這個了！這彩蛋太好笑」；至於MV最後邀請誰客串擔綱大彩蛋，他們預留伏筆邀大家務必看到最後一幕。