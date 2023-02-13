移民署因應疫情趨緩，並協助逾期停留外來人口儘速返國，北區事務大隊台北市服務站增加「擴大自行到案專案」便民性，在服務站1樓設立「一站式」受理櫃檯，讓到案的逾期外來人口可於1天內完成受理及裁罰等相關行政程序，「一站式」受理櫃檯將持續到6月30日專案結束時止。

台北市服務站表示，「一站式」受理櫃檯模式實施首日，即有數位民眾臨櫃辦理，其中一位中年婦女由親人攙扶，一步一步走進服務站，通譯隨即上前關心，菲律賓籍逾期人士蘿絲想要辦理自行到案手續，蘿絲由姪子攙扶虛弱地說「來台後突發性中風致行動不便，雖然很想念家鄉親人，但因身體不適，難以自行回國」，如今疫情趨緩，在菲律賓的姪子終於順利來台，欲陪伴久未見面姑姑一起回家。

辦妥手續後，蘿絲哽咽地說，非常感謝「一站式」受理櫃檯，因為生病後行動不方便，能免去回路程奔波，順利辦妥返國手續。原本就因為中風行動不便的蘿絲，出入都需要有人攙扶，這次受益於一站式的便捷服務，在一天內辦妥到案手續，離去前還握著移民官的手頻頻致謝。

移民署指出，2月1日起至6月30日止推動「擴大自行到案專案」，專案期間採取免收容、低罰鍰及不管制3大原則，以鼓勵逾期外人出面自行到案。