春天藝術節第一波草地音樂會活動一開賣便引發搶票潮，13日再公布第二波節目內容，包含6檔的高雄愛樂文化藝術基金會自製及國際節目、3檔歌仔戲、1檔舞蹈節目。第二波節目票券將於14日中午12點準時開賣，期待的民眾們可以準備手刀開搶了。

春天藝術節第二波節目共有10檔，其中最受矚目的是首波開賣即完售的高市交與日本當紅鋼琴家角野隼斗演出的《琴狂卡汀》，因第一波反應熱烈，因此加場演出來自日本新作能劇《媽祖》前導座談及英國懸絲偶劇團《水底的冒險之旅》和自製歌劇《愛情靈藥》；另外還有高市交親子節目《魔法阿媽：豆豆的夏天》、高市國與活躍於國際主流舞台的旅德前衛笙演奏家吳巍的《自由的笙籟》等6檔節目。

而過去幾年因疫情阻隔所缺少的國際團隊節目，今年邀請到日本能劇新作《媽祖》，演藝內容包括媽祖、千里眼、順風耳等主要角色，今年將先到高雄舉辦暖身演出的前導講座及精華表演。另外一場是首度來台的英國倫敦的懸絲木偶劇《水底的冒險之旅》，這齣節目是為因疫情減少進廳堂看節目的小朋友所準備的。

熱愛舞蹈的朋友也有好選擇，今年舞蹈節目由法國表演藝術專業評論協會評為「2019／2020年度最佳新興編舞家」及德國知名舞蹈雜誌“tanz”評為「2017 ／ 2018年度最佳舞蹈藝術家之一」的編舞家蔡博丞，帶來經典雙舞作《撫 ＆ 怒》，是一部直搗女性靈魂深處的細膩之作；後半場則帶來法國外亞維儂藝術節完售金獎舞作《怒》，此作受台灣社會事件影響，表現出現今社會中人與人之間的孤獨、不安，是一部受社會冷漠感到痛心而深受啟發的創作。

高雄市文化局長王文翠表示，歌仔戲是台灣母土文化的表徵，高雄是全台歌仔戲團立案最多的城市，因此透過城市藝術節品牌「高雄春天藝術節」的能量與平台，推動現代劇場歌仔戲精緻與創新，10多年來已經累績24部膾炙人口、票房長紅的歌仔戲劇目；今年接續推出3檔具備復古、華麗、嶄新與跨界元素的創新歌仔戲。3檔連賣推出戲迷優惠套票組合，歌仔戲系列任選3檔節目1000元以上票券各1張，享8折優惠。