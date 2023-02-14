零貳柒餐酒館與杜蕾斯聯名品「費城起司牛肉刈包」，讓情侶共度節日有了新選擇。（杜蕾斯提供）

情人節即至，超過7成民眾會選擇吃好料過節，也讓不少情侶陷入餐廳選擇障礙。衛生套品牌杜蕾斯精選7家人氣餐酒館聯手打造情人節特別企劃，除了必備浪漫美食、飲品之外，更特別設計「愛的性電感應」線上默契測驗，了解彼此的羞羞小祕密。

杜蕾斯在台北七家精選餐酒館限時出沒，只要在店內完成線上默契測驗「愛的性電感應」，就可以免費兌換限定聯名餐點或飲品，讓你的情人節不只好吃、好喝還好玩。也許你知道另一半愛吃甚麼，但你或許不知道另一半在床上的小祕密，從測驗中更加了解你的伴侶。若玩內建題目意猶未盡，也可自訂題目挖掘出另一半不為人知的一面。

測驗結束即可享用期間限定聯名餐飲，杜蕾斯與七大知名人氣餐酒館合作，包括放感情、醉好、GUMGUM、零貳柒等，即日起至3月14日，通過遊玩線上默契測驗、拍照打卡就可免費兌換聯名餐點及精美小禮物等。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！