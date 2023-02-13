本土疫情連續10天下降！國內今天新增1萬2397例本土個案，較上周同期下降24.4％；境外移入個案新增260例，另確診個案中有54例死亡，包括一名10個月大男嬰，有先天性疾病及發育遲緩，快篩陽性當晚被發現昏迷，經救治5天仍不幸病逝。

指揮中心表示，今日新增之12,397例本土病例，為5,748例男性、6,635例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,365例)，高雄市(1,526例)，桃園市(1,517例)，臺中市(1,497例)，臺北市(1,024例)，臺南市(1,004例)，彰化縣(630例)，新竹縣(404例)，屏東縣(339例)，苗栗縣(289例)，基隆市(257例)，新竹市(252例)，雲林縣(243例)，宜蘭縣(231例)，南投縣(209例)，花蓮縣(180例)，嘉義縣(148例)，嘉義市(106例)，臺東縣(69例)，澎湖縣(55例)，金門縣(46例)，連江縣(6例)。

指揮中心指出，今日新增54例本土病例死亡個案，為35例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、51例具慢性病史、34例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年9月14日至今(2023)年2月10日，死亡日期介於去年11月9日至今年2月10日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明特殊死亡個案，一名10個月大男嬰未接種疫苗，有先天性腹部疾病及發育遲緩，去年11月25日因咳嗽、痰多、活力下降，快篩陽性，當晚睡覺時被家人發現昏迷無反應，緊急送醫收治於加護病房，使用呼吸器、瑞德西韋、抗生素治療，後續血液培養檢出腸球菌，經積極救治仍於11月29日因多重器官衰竭過世，經法醫相驗開立死亡證明書，死因為新冠肺炎併多重器官衰竭。

另今天新增1例兒童重症個案，為4個月大男嬰罹患MIS-C。羅一鈞說明，該個案於2月3日發病、2月5日就醫診斷為MIS-C，2月7日已出院。據統計，目前國內累計310例兒童重症個案，其中44例死亡。

指揮中心說明，今日新增260例境外移入個案中，為99例男性、161例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於今年1月13日至2月12日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,821,755例確診。2020年起累計17,157例COVID-19死亡病例，其中17,136例本土，另21例為境外移入。