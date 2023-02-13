白沙屯媽祖停駕童醫院沙鹿院區原急診入口處，媽祖鑾轎不斷碰撞玻璃，指示總院長童敏哲三塊紅布懸掛位置不宜。(童綜合醫院提供)

童敏哲聽完後馬上跪拜，叩謝媽祖的指點，3面加框的紅布將改掛在醫院搶救組牆壁，符合媽祖「保佑百姓」的神意。(童綜合醫院提供)

童敏哲聽完後馬上跪拜，叩謝媽祖的指點，3面加框的紅布將改掛在醫院搶救組牆壁，符合媽祖「保佑百姓」的神意。(童綜合醫院提供)

苗栗通宵白沙屯拱天宮媽祖進香隊伍，13日上午沿台一線南下，行經童綜合醫院沙鹿院區停駕時，神鑾在原急診室入口前前後搖動不離開，神鑾竹竿幾乎撞到玻璃；經廟方人員請示媽祖，媽祖「指點」告訴院方，上方三塊歷年贈送的紅布懸掛地點不宜，總院長童敏哲聽後當場跪拜，感謝媽祖神恩指點，立馬更換他處。

「媽祖！信者靈驗、有求必應！」白沙屯媽祖鑾轎今天上午經過沙鹿區中山路，在童醫院沙鹿院區前，童醫院總院長童敏哲和醫護人員、患者等，在醫院前路旁跪拜迎接，媽祖鑾轎在場稍停留後，即右轉進入童醫院沙鹿院區。

白沙屯媽祖連今年共4次停駕童綜合醫院沙鹿院區，每停駕一處廟方都會贈送一塊「白沙屯拱天宮天上聖母」駐駕留念、合家平安的紅布給民眾。童醫院將歷年3塊紅布加框掛在原急診室入口處上方；因入口處目前是一間藥局，今天媽祖神鑾停駕時，神鑾在原急診室入口前後搖動不離開，神鑾竹竿幾乎還撞到入口的鋁門玻璃。

經白沙屯隨行人員請示媽祖，廟方人員告訴總院長童敏哲，媽祖指示紅布要庇佑醫護人員與患者，掛在藥局的入口處不適合；童敏哲聽完後馬上跪拜，叩謝媽祖的指點，3面加框的紅布將改掛在醫院搶救組牆壁，符合媽祖「保佑百姓」的神意。