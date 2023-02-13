梁朝偉與周星馳傳王不見王！ 爆合拍片遭私藏親揭2人交情 @chinatimesent

影帝梁朝偉出道以來行事相當低調，上個月才開通抖音帳號與粉絲分享生活，然而，近日傳出暌違十年梁朝偉已經悄悄抵台，據悉是為了出席電影《悲情城市》33周年首映會，對此同劇演員高捷與片商也回應了。

根據《聯合報》報導，梁朝偉將既2013年來台參加金馬獎後再度訪台，報導也指出，他為了參加14日《悲情城市》33周年首映會，給許久沒見面的影迷們驚喜，同時也與合作該片的老朋友們聚餐，讓粉絲相當期待可以在街上捕捉野生影帝的身影。

對此，多年好友同時也為該電影演員的高捷，昨（12）日在臉書上寫下「我也不知道偉仔14號《悲情城市》首映，會不會快閃出席⋯他最近真的很忙，but ⋯我期待和老友相聚吃飯」，而片商則表示「無邀請梁朝偉來台」。

事實上，《悲情城市》為1989年由導演侯孝賢所指導台灣歷史電影，劇情講述一個家庭捲入了1940年代末從台灣光復後的「白色恐怖」事件，可以說是挑戰當時台灣社會的禁忌話題，成為首部在世界級三大影展內榮獲首獎的台灣電影。