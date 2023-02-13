世界衛生組織（WHO）秘書長今天表示，敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）已表示願意開放更多邊境口岸，好讓援助物資能送到叛軍占領的西北部震災受災者手中。

法新社報導，世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天下午在大馬士革拜會敘利亞總統阿塞德，討論如何因應造成敘利亞和土耳其共逾3萬3000人死亡的強震。

人們尤其關切援助物資如何送入受內戰影響十多年的敘利亞。

譚德塞在造訪阿勒坡（Aleppo）親睹災區慘況後表示：「戰亂、新冠病毒、霍亂、經濟衰退，現在又有地震，種種複雜危機造成了難以承受的損失。」

譚德塞在敘利亞首都大馬士革的虛擬記者會上表示：「今天下午我和總統見面，他說會抱持開放態度，考慮增加邊境檢查哨。」

人道援助物資通常經由土耳其進入叛軍占領區，這個跨境機制是由聯合國安全理事會在2014年決議中敲定。

但這條唯一開放給物資巴士通過的通道，也因地震中斷。

敘國當局雖然全面開放物資進入叛軍占領區，但譚德塞說，世衛仍在等候叛軍首肯。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120213