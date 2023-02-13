期街口布蘭特正2及期元大S&P石油今天股價同步大漲3％多及1.5％多，成交量也較上周五明顯放大。據統計，外資連4日買超期街口布蘭特正2，合計買超10,490張，另對期元大S&P石油也連4日買超共1,310張。

俄羅斯副總理Novak表示，俄國計畫3月起將石油產量每日削減50萬桶，減產規模占當前產量的5％。據傳，OPEC成員國將不打算採取行動應對俄羅斯的石油減產，並將維持現有供應計畫。而OPCE官員表示，預計今年石油需求將超過疫情前的水平，達到每日近1.02億桶，且鑒於中國需求的復甦，油價將於2023年有望觸及每桶100美元。

據國際能源總署（IEA）石油市場報告，隨著俄羅斯供應在制裁影響下放緩，原油供給收緊，另儘管中國重新開放仍有不確定因素，但全球今年需求增長的近一半估將來自中國將推動。

街口投信表示，年初以來，包含IMF、惠譽、高盛、野村等皆上調今年中國經濟成長預測；隨中國經濟重啟與中國國內需求恢復，預期對原油需求將有所擴張，加上俄羅斯減產的訊息與OPEC對油價預估，供給壓縮與需求增長的前景下，料將持續反應在油價積極的反應之上。