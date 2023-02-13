恒生科技指數跌0.51％。其中，金蝶國際跌4.71％，瑞聲科技跌3.77％，比亞迪電子跌3.46％。

消費股上漲，呷哺呷哺漲6.31％，海底撈漲4.19％，華住集團漲3.88％。

電影概念股下跌，檸萌影視跌32.67％，IMAX中國跌5.98％，稻草熊娛樂跌5.6％。

新東方線上跌19.56％，據港交所權益披露資料，2月9日，新東方線上執行董事兼CFO尹強減持100萬股公司股份，涉資6,159萬港幣。減持後，尹強最新持股數目為410萬股，持股比例降至0.4％。

世衛警告：土敘強震受災人口恐達2600萬
印度股市行情點火 Q1先卡位
滬指午盤收漲0.5％ 製造類股集體走強
#東方線上 #尹強 #減持 #恒指 #午盤