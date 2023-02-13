恒生科技指數跌0.51％。其中，金蝶國際跌4.71％，瑞聲科技跌3.77％，比亞迪電子跌3.46％。
消費股上漲，呷哺呷哺漲6.31％，海底撈漲4.19％，華住集團漲3.88％。
電影概念股下跌，檸萌影視跌32.67％，IMAX中國跌5.98％，稻草熊娛樂跌5.6％。
新東方線上跌19.56％，據港交所權益披露資料，2月9日，新東方線上執行董事兼CFO尹強減持100萬股公司股份，涉資6,159萬港幣。減持後，尹強最新持股數目為410萬股，持股比例降至0.4％。
港股恒指13日開低1.32％，隨後跌幅收窄。截至午間收盤，恒生指數跌0.47％，報21,090.7點；國企指數跌0.12％，報7,117,74點。紅籌指數漲0.66％，報3,991.95點。
恒生科技指數跌0.51％。其中，金蝶國際跌4.71％，瑞聲科技跌3.77％，比亞迪電子跌3.46％。
消費股上漲，呷哺呷哺漲6.31％，海底撈漲4.19％，華住集團漲3.88％。
電影概念股下跌，檸萌影視跌32.67％，IMAX中國跌5.98％，稻草熊娛樂跌5.6％。
新東方線上跌19.56％，據港交所權益披露資料，2月9日，新東方線上執行董事兼CFO尹強減持100萬股公司股份，涉資6,159萬港幣。減持後，尹強最新持股數目為410萬股，持股比例降至0.4％。
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