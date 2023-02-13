前峰國中國樂團「傳琴」音樂會日前在岡山文化中心演出。（前峰國中提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市前峰國中國樂團「傳琴」音樂會日前在岡山文化中心演出，現場座無虛席。演出人員除了以前峰國中國樂團校友暨在校生之外，還加入了前峰國小二胡社、壽天國小彈撥社等，大家以樂會友，相當熱鬧。

演出曲目除了傳統樂曲，也融入地方文化特色，包含由畢業校友李心瑜作曲的《漫步籮筐會》，畢業校友戴盛逸與吳心瑜作曲結合中西跨域電子音樂與二胡、中阮樂器共同演出的《躍進》，尚仁教育發展協會二胡班親子共同演出《心肝寶貝》等。在場觀眾反應熱烈，給予很多正面評價。

前峰國中校長林啟文說，國樂團成立18年，是學校引以為傲的特色團隊，許多學生從完全不懂樂器開始，經過指導老師的善教與督促，努力學習，加上學生家長的付出與全校師生的支持，成就這一場音樂會。

這場音樂會也是第一次由歷屆團員共同合作籌畫，很多校友因為國中時期參加國樂團，後來升學也走向音樂之路。校方希望藉此培育更多音樂人才，也播下美感與文化的種子。