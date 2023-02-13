Barry Chen（左）新單曲〈No Worry〉邀請瘦子合作。（華納音樂提供）

Barry Chen新單曲〈No Worry〉邀來好友瘦子合作，歌曲早在多年前就已完成，如今決定再將這首歌「出土」，一反嘻哈硬漢形象，輕鬆自在的氛圍讓人聽了想一起度假放鬆。Barry 透露：「當時是瘦子來我的工作室，這首歌錄完 DEMO 後就放了好久。」瘦子則開玩笑說：「這首歌就像流落在外的私生子，一直丟著沒理他。」如今這首塵封多時的單曲總算有機會重見天日並且發行，也圓了樂迷想再見2人合體的心願。

MV選在烏來的溫泉度假村取景，導演捕捉Barry及瘦子在度假村中放鬆的模樣，相當符合歌曲所想帶來的度假氣息，瘦子提到：「這次的拍攝很舒服也很有度假感；就是對對嘴，然後對著鏡頭耍帥，整個流程都還算輕鬆。」Barry 則在一旁笑說：「你不用耍啦本身就很帥，我比較需要。」瘦子則妙回：「很多人這樣跟我講。」讓現場眾人笑翻。

對照起現在疫情解封，大家開始飛往海外玩樂，Barry說：「這是一首旅遊的歌，這首歌在這時推出好像滿剛好的；也送給很多因為工作忙碌還沒有時間規劃假期的人，可以聽這首歌先想像一下。」透露接下來將發行睽違已久的新專輯：「想給聽眾感受不一樣的我，以及這幾年的轉變和成長，嘗試一些有別於以往的曲風和創作。」此外，他3月18日將在 The Wall Live House舉辦睽違許久的專場演唱會「ROSE AGAIN」 ，門票本月18日在KKTIX 開賣。