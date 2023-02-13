中央流行疫情指揮中心今公布上周基因定序結果，BA.2.75已連續3周佔據本土主流變異株寶座，占比6成；另驗出1例境外移入XBB.1.5個案，目前國內累計2例，皆為加拿大境外移入。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，上周共完成82例基因定序，分別為55例本土、27例境外。本土個案中，BA.2.75有33例，佔比6成，持續佔據主流變異株寶座，BA.5有15例、佔25％，BQ.1有8例、佔15％。

境外移入個案方面，檢出10例BA.2.75個案分別自泰國、馬來西亞、新加坡及韓國(各2例)，日本及越南(各1例)移入；5例BA.5個案分別自中國(3例)，土耳其及日本(各1例)移入； 5例XBB個案分別自馬來西亞2例，加拿大、英國及新加坡(各1例)移入；4例BQ.1個案分別自日本2例，加拿大及泰國(各1例)移入；2例BF.7個案分別自中國及韓國(各1例)移入；1例BA.2個案自泰國移入。

羅一鈞說明，繼上周公布首例XBB.1.5後，指揮中心今天公布第2例，為本國籍30多歲男性，1月28日自加拿大入境，在機場有發燒症狀，主動告知檢疫人員並進行唾液篩檢，後定序確認為XBB.1.5。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險；請民眾儘速完成疫苗接種，並落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，以獲得保護力。