智邦去年第四季單季營收達223億元，季增加8.3%、年增加30.0%，主因是上季季底零組件供應進一步舒緩，除了ODM客戶拉貨動能固定於季末較為強勁之外，大型資料中心客戶之高階交換器出貨亦顯著提升。法人表示，有鑑於產品組合轉佳，且仍受到新台幣兌美元匯率升值影響，預估智邦去年第四季每股盈餘將逾4元，由於智邦去年前三季每股淨利為10.44元，換言之，去年智邦全年每股淨利在法人推估下應落在14~15元，獲利確定首度超越1股本，創下歷史新高。

展望智邦2023年營運，由於網通產業屬性偏向剛性需求，且智邦和此波段急速修正的消費性市場中關聯性不大，惟市場仍舊對於晶片漲價、大型資料中心調降資本支出等有所疑慮，就交換器晶片漲價部分，據悉，智邦歷經長時間與客戶協同面對多次零組件短缺及漲價之後，在客戶知曉價格變動情況之下，將採用客戶指定料與指定價(AVAP)或客供料(consigned)方式以降低漲價帶來之獲利影響。

至於大型資料中心業者調降資本支出與需求方面，基於美系元宇宙客戶需求仍以200GbE交換器為主，在並未顯著朝向400GbE交換器升級之下，法人認為，該部分佔智邦營收比重已為低個位數百分比。美系網路服務客戶則持續升級至400GbE，在每GB/USD更為划算下，認為其升級意願更為明確，並將驅動智邦2023年出貨持續成長，然拉貨時程則將依料況與資料中心建置進度進行調整，而新切入之美系雲端巨人客戶則持續穩健成長。