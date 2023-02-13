瑤瑤（左起）、徐乃麟、熊熊。（陳俊吉攝）

熊熊。（陳俊吉攝）

徐乃麟、黃喬歆（瑤瑤）、熊熊今（13日）出席東風衛視《挑戰吧！大神》慈善記者會，黃喬歆過去自爆與交往5年的韓籍男友李振遠因金錢觀不合分手，她今透露前男友在去年12月底來台灣，2人仍有見面，「我們還有聯絡，因為我們還有金錢糾紛」，隨即大笑表示自己開玩笑的。

瑤瑤過去爆料前男友不支付房租等開銷。（陳俊吉攝）

過去她曾在節目爆料男友不支付房租、生活費等開銷，黃喬歆今表示，男方看到節目播出後很難過，「他很在意，他說感覺別人經過都在看他，上次吃火鍋還被隔壁說是渣男，我覺得對他很不好意思」。

她說雖然有對前男友道歉，但她也強調自己在節目上所說全是事實，「我有跟他講上節目就是要說實話啦」。現在還有欠錢？黃喬歆說，「真的沒欠錢了，只是觀念不同，之前我於情於理覺得要幫忙付房租」。2人會復合嗎？她則說順其自然。

63歲的徐乃麟表示要再繼續拍節目10年。（陳俊吉攝）

此外，63歲的徐乃麟表示沒有退休的念頭，「節目起碼還要做10年，至少做到70歲，下個月帶老婆去美國、再下個月要去義大利，也算半退休」。