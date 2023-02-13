養心殿活動期間邀請民眾完成神秘小任務，就能再享用頂級生蠔、鮑魚以及蔓越莓汁。（養心殿精緻鍋物提供）

情人節還沒想到要吃什麼大餐嗎？火鍋品牌搶搭節日獻上心意。養心殿就推情人節套餐，讓情侶大口享用豐富的海鮮與肉品；錢都則推粉色視覺衝擊的「紅絲絨牛奶鍋」，用天然甜菜根將原先乳白的湯頭渲染上充滿愛意的粉色，勾人嘗鮮的慾望。

「養心殿精緻鍋物」2月14日至3月14日推出情人節限定的「水姑娘龍蝦刺身海陸情人節套餐」，海鮮部分包括水姑娘龍蝦兩隻、扇貝鱘龍魚，肉品部分則有A5和牛加松阪豬，標榜高品質又豐盛，水姑娘龍蝦、通體火紅，富有豐富濃郁的蝦膏，龍蝦身更是肉質脆彈。 下鍋簡單熬煮就能襯出水姑娘的絕佳口感與香氣，雙人套餐5200元加1成服務費，現場完成神秘小任務再贈頂級生蠔、鮑魚以及蔓越莓汁。

錢都首創充滿粉色的視覺衝擊的「紅絲絨牛奶鍋」，過節更具儀式感。（錢都餐飲集團提供）

錢都看準國人一年四季都愛吃鍋，加上追求儀式感，因此推出「紅絲絨牛奶鍋」，將人氣牛奶湯頭裡加入天然甜菜根，不只將湯頭染成粉色，也融入甜菜根的營養價值，包含鐵元素及抗氧化劑等，幫助預防風寒；另也推季節限定的「大湖草莓優格霜淇淋」，採用極富盛名的大湖草莓當基底，與優格完美結合，讓綿密的粉色霜淇淋能一次滿足視覺、味覺的享受。