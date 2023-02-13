知名女星梅根福克斯（Megan Fox）曾為初代《變形金剛》女郎，以性感形象示人，2020年與饒舌歌手機關槍凱利（Machine Gun Kelly）一見鐘情、火速交往，2年後宣布訂婚的他們，當時更瘋傳兩人互喝對方的血，證明此情不渝。豈料，兩人近日卻爆出情變，男方疑似劈腿，女方火速刪除所有和他有關的貼文照片，讓外界震驚不已。

梅根福克斯近日曬出辣照，卻不見如膠似漆的男友機關槍凱利在身邊，她更是搭配文字寫下：「你最好祈禱可以抓住我」、「你可以嚐到不誠實的味道」、「這一切都在你的呼吸中」，讓外界猜測男方是否劈腿偷吃。其實，這些句子全來自流行天后碧昂絲（Beyoncé）的歌曲〈Lemonade〉的歌詞，這首歌曲更是以她在2015年抓到老公Jay Z偷吃為靈感而來。

梅根福克斯不但大動作刪除與機關槍凱利的所有照片與合照，更取消追蹤男友帳號。追蹤對象僅留下當紅歌手哈利史泰爾斯（Harry Styles）、演員「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）以及饒舌天王阿姆（Eminem）。令人最為震驚的是，其中阿姆與男友機關槍凱利是出了名的「死對頭」，梅根故意留下阿姆帳號，讓粉絲們紛紛笑稱「這神來一筆的追蹤」