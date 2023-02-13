金曲歌王許富凱爸爸於農曆過年初八時昏倒送醫，他日前在衛武營演出時一度忍不住落淚，受訪時悲慟坦言爸爸已腦死，狀況比植物人還不好，許富凱的經紀公司喜樂娛樂今（13日）下午發出聲明，表示：「許爸爸於今日安詳離開，富凱目前已返回高雄老家，協助辦理許爸爸的後事，感謝大家給予家屬相關隱私空間，也謝謝各界、媒體朋友這陣子以來的關心及打氣。」

父親入院後，許富凱吃不好也睡不好，短短幾周消瘦3、4公斤，但他慶幸媽媽比他堅強，父親出事後沒掉過半滴淚，全家人都盼奇蹟發生，但每次聽到醫生提及父親病況，都不是很樂觀，「從那時開始調適自己要接受這件事，不是一直綁著他，如果他真的不在，也能快樂去另一個世界當天使，已經說服自己」。

許富凱近日仍強打精神上工，還隨身帶著爸爸的親筆信平定心神，他透露，父親在信件裡寫著：「知道你很辛苦，小時候叫你學唱歌，羨慕別人可以去玩，但為了你前途我才逼你這麼做。」叮嚀他「不管什麼位子都不能驕傲」，父子之情令所有人不捨。