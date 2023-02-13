北市一間健身房的陳姓老闆前年間，不滿競爭對手在店門口招攬會員，便出手推了女業務員一把，遭到控告性騷擾罪。一審依犯性騷擾罪，遭處拘役45日，案經上訴，二審法官變更起訴法條，改依強制罪，判處陳男拘役20日，得易科罰金2萬元，全案定讞。

判決書指出，任職A健身房的女業務2021年間在陳姓男子開設的健身房門口前推銷課程，陳男心生不滿，便上前與女業務理論，陳男情緒激動之下，出手朝女業務的胸前推了1下，因力道過大，使得女業務後退一步，事後女業務認為陳男觸摸她的胸部，涉嫌性騷擾，便報警提告。

一審審理時，陳男坦承有推女業務的胸部，並沒有性騷擾，當時僅是不滿女業務攔住他的會員，才會趕走對方，監視器拍得一清二楚，但法官不採信，認為陳男乘著女業務無防備之際，以手推碰其胸部，缺乏尊重他人身體自主權觀念，依犯性騷擾罪，判拘役45日，得易科罰金4萬5千元。

案經上訴，高等法院重新勘驗證據，發現陳男事發當下快速抬起右手，四指併攏快速筆直的往女業務胸前推碰1下，目的是為了制止A女別繼續在他的健身房騎樓推銷課程，不符合性騷擾的構成要件。

法官指出，陳男是以暴力手法，妨礙女業務繼續在該處推銷健身房課程的行使權利，涉犯的為強制罪，故變更起訴法條，依犯強制罪，處拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。