本土新冠肺炎疫情持續趨緩，指揮中心何時解編？以及從第五類法定傳染病降為第四類？中央流行疫情指揮中心今天表示，接下來仍有三大工作方向，分別為加強次世代疫苗催種、調整輕症確診者隔離方式、以及修正通報定義改變。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，考慮不少國家已經完全把新冠肺炎視為一般的流行病，以新加坡為例，本月23日，新加坡指揮中心已經解編，並宣佈防疫措施常態化，中央流行疫情指揮中心也會看國內外疫情，也朝這個方向調整。

是否接下來就會確診者隔離，從現行的「5+N」調整為「0+N」？王必勝表示，適當的時機就會推行。

他也表示，確診者通報定義，未來將只通報重症，尤其是住院病患，輕症不必再通報，會持續加緊進行。

至於輕症0+N 最快何時上路？王必勝表示，要看國內外疫情，我們照模型估計推估看起來疫情會漸漸居趨向穩定，「這時候是很好的時機」。

另外，隨著各國防役逐步解封後，新冠疫苗和快篩傳出都會商業化因此價格變貴，指揮中心是否以後會比照流感，疫苗必須自費接種？王必勝強調，疫苗今年看起來應該都是公費負擔，「至少今年都是公費，還不會有自費。」

所謂0+N要等到「疫情趨於穩定」，是否有適當上路的時間點？王必勝不願透露時間，僅模糊表示，相對來說不穩定就是疫情升溫，且幅度很大，在高峰，上升速度快，穩定則是疫情下降，維持低度流行，就是比較好的時機，考量不必隔離後，疫情可能會加快散步，因此目前沒有特別規畫時間點，但會和專家討論，且給予適應期後再上路。