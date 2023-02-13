「遠傳心生活APP」是電信業全台首創的「行動生活圈」，主軸就是將服務觸角延伸至用戶生活各個角落，光是去年即祭出超過250檔優惠活動，累計回饋超過3億遠傳幣(1遠傳幣等同1元)，不僅可以在APP中兌換多元熱門商品、於遠傳friDay購物全館使用，還可以直接折抵每月電信帳單，就是要讓用戶好好享受生活，精省花費、再享回饋，推出兩年多來成功擄獲用戶的心，至今下載數已突破400萬人次，創造亮眼的圈粉經濟。

根據2023年消費者生活型態趨勢調查，現代消費者從生活圈到生態圈，都離不開會員App，疫後也更重視豐富當下生活。「遠傳心生活APP」致力提供涵蓋食衣住行育樂六大面向的便民服務、專屬優惠，除了熱門演唱會外，美食餐廳也是消費者相當重視的一環，故遠傳宣布，即日起不限遠傳用戶，只要開啟「遠傳心生活APP」完成餐廳線上訂位與預付，隨享優惠折扣再享刷遠傳friDay聯名卡2%遠傳幣回饋，另外還有每月精選餐廳限時加碼3%遠傳幣回饋，線上輕鬆一指訂位，免排隊、再享加總最高5%多重優惠。